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Андрей Ургант появился на красной дорожке с третьей женой Еленой

Андрей Ургант появился на красной дорожке с третьей женой Еленой

Актер Андрей Ургант редко появляется на публике с женой Еленой. На этот раз супруги пришли на красную дорожку кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

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