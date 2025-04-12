Раскрыта цена УАЗ «Патриот» североамериканской сборки

На Кубе начали сходить с конвейера российские внедорожники, собранные крупноузловым методом. Пресс-служба УАЗа подтвердила, что производство в Гаване создано с нуля дистрибьютором завода «Эхо-Экспорт» и кубинским предприятием EISA.