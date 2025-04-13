Мэр Конотопа Артем Семенихин усомнился в версии ракетного удара по Сумам

Взрыв в Сумах 24 марта стал причиной массовых разрушений. Украинские власти обвинили Россию в ракетном ударе, однако мэр Конотопа Артем Семенихин утверждает, что причиной стали боеприпасы, которые привели к детонации.
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