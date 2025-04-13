Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Разводы этой мерой не сократить: если жизни нет, то уже не до денег. А вот желание связывать себя узами брака вполне ...Буцкая: повышение...
  • Ирина Некрасова
    Жаль, что Бог при этом высоких постов не лишает таких дур...Глава дипломатии ...
  • Бендер Задунайский
    Что за дура ?! Бог , когда хочет наказать - лишает разума . Вся западная дипломатия наказана видимо Господом !Глава дипломатии ...

Мэр Конотопа Артем Семенихин усомнился в версии ракетного удара по Сумам

Мэр Конотопа Артем Семенихин усомнился в версии ракетного удара по Сумам

Взрыв в Сумах 24 марта стал причиной массовых разрушений. Украинские власти обвинили Россию в ракетном ударе, однако мэр Конотопа Артем Семенихин утверждает, что причиной стали боеприпасы, которые привели к детонации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх