Зачем человеку лень и как делали лёд до изобретения холодильника: рубрика интересных фактов

Зачем собаки метят деревья, уже меченные другими собаками? Это для них канал коммуникации. Оставляя метку, собака сообщает сородичам о своём присутствии и получает сведения о том, собаки какого пола, размера и физиологического состояния здесь побывали.
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