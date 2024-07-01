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Де Брюйне об уходе из сборной: «Пока рано говорить. Этот сезон был особенно долгим, нужно отдохнуть и подумать. Приму решение после лета»

Де Брюйне об уходе из сборной: «Пока рано говорить. Этот сезон был особенно долгим, нужно отдохнуть и подумать. Приму решение после лета»

Команда под руководством Доменико Тедеско проиграла сборной Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024 и завершила выступление на турнире.

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