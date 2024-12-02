Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава дипломатии ЕС Каллас сочла поддержку Киева вложением в безопасность Европы

Глава дипломатии ЕС Каллас сочла поддержку Киева вложением в безопасность Европы

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться».

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