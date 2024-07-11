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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч Fight Nights против «Титана» за 3-е место пройдет на «ВЭБ Арене» 15 июля

В матче за бронзу встретятся Fight Nights и «Титан»». Матч пройдет 15 июля в Москве на «ВЭБ Арене» – домашнем стадионе ЦСКА.

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