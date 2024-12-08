На премии «Лидеры эпохи» Сергей Бобунец спел саундтрек к фильму «Брат-2»

21 ноября в Villa Barvikha 135 состоялась церемония награждения премии «Лидеры эпохи». Экс-фронтмен группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец не только получил заслуженную награду, но и порадовал гостей мероприятия живым исполнением легендарной песни «Вечно молодой».
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