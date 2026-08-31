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Учитель из Санкт-Петербурга назвала топ-10 самых неудачных подарков на 1 сентября

Учитель из Санкт-Петербурга назвала топ-10 самых неудачных подарков на 1 сентября

Скоро 1 сентября, и многие родители и дети хотят чем-то поздравить любимого учителя .

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