Секреты быстрой сушки: как стиральная машина может сократить время высыхания белья вдвое

Сушка белья может занять больше времени, чем нам хотелось бы, особенно в холодное время года. Но есть простой способ, который поможет вам значительно сократить время сушки без необходимости приобретать дорогую сушильную машину.
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