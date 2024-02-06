Больше не почетный гражданин: жители Крымского полуострова пытаются лишить Ротару всех почестей

С 2014 года София Ротару не признает Крымский полуостров частью России. Несмотря на то, что у артистки есть в этом регионе огромная вилла, она всячески протестовала против присоединения Крыма к нашей стране.
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