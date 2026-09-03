Amprius Technologies представила литий-ионный аккумулятор с рекордной плотностью энергии

Компания Amprius Technologies разработала литий-ионный аккумулятор SiCore 500 с удельной энергоплотностью 500 Вт·ч/кг при скорости разряда 1C, что значительно превосходит показатели большинства современных аналогов.
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