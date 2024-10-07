Омский физрук Алексей Гусев погиб на СВО. Как сообщил глава регионального минобра Иван Кротт, Гусев 12 лет занимался физкультурой с детьми в Казачьей кадетской школе-интернате.
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Омский физрук Алексей Гусев погиб на СВО. Как сообщил глава регионального минобра Иван Кротт, Гусев 12 лет занимался физкультурой с детьми в Казачьей кадетской школе-интернате.