На дне хайпа

Поисковый запрос «почему ожидания от технологий не оправдываются» всегда приводит к книге Джеффри Мура «Преодоление пропасти» 1991 года и к кривой «цикла хайпа» (hype cycle, кривая зрелости технологии) исследовательской компании Gartner 1995 года.