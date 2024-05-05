На дне хайпа

Поисковый запрос «почему ожидания от технологий не оправдываются» всегда приводит к книге Джеффри Мура «Преодоление пропасти» 1991 года и к кривой «цикла хайпа» (hype cycle, кривая зрелости технологии) исследовательской компании Gartner 1995 года.
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