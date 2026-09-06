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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сосьедада» о Захаряне: «Арсен хорошо провел предсезонку, много раз мог выйти на замену, но решения были не в его пользу. Нужно набраться терпения, уверен, он проявит себя»

Главный тренер « Реал Сосьедад » Пеллегрино Матараццо прокомментировал роль полузащитника Арсена Захаряна в составе.

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