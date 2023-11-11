Дзюдо в Кузбассе поднимается на новый уровень

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, президент Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» Сергей Соловейчик и исполнительный директор областной федерации дзюдо Денис Куксов подписали соглашение о сотрудничестве.
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