Член ТКГ по Донбассу оценил заявление Киева о нацеливании ракет на Москву

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) давно должны быть направлены на Москву. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), представляющий отдельные районы Донецкой области, Сергей Гармаш.