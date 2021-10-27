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Член ТКГ по Донбассу оценил заявление Киева о нацеливании ракет на Москву

Член ТКГ по Донбассу оценил заявление Киева о нацеливании ракет на Москву

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) давно должны быть направлены на Москву. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), представляющий отдельные районы Донецкой области, Сергей Гармаш.

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