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Российские ученые сообщили, что существует высокий риск схода лавин в горных районах страны

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили о возможном риске схода лавин в некоторых регионах России.

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