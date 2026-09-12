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Царьград

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День города в Химках 2026: программа 12 сентября, концерты, будет ли салют

День города в Химках 2026: программа 12 сентября, концерты, будет ли салют

В эти выходные Химки отмечают 87-летие.Химки в 2026 году отмечают 87-летие. Сегодня, 12 сентября 2026 года, в городе проходят праздничные мероприятия для жителей и гостей.

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