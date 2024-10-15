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"Фокус": страны Европы объявили о сокращении поддержки украинских беженцев

"Фокус": страны Европы объявили о сокращении поддержки украинских беженцев

"Во Львове уже безопасно": какие льготы отменяют для украинских беженцев в Европе © AP Photo / Visar Kryeziu Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Европе объявили о сокращении льгот для беженцев, пишет "Фокус".

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