В Брянске пациентка выплатит компенсацию врачу за побои

Она будет обязана компенсировать не только физический вред, но и моральный.Фокинский районный суд Брянска частично удовлетворил иск врача городской поликлиники №5 к 52-летней жительнице города, причинившей ей телесные повреждения.
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