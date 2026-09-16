Депутат ГД Колесник: Россия примет участие в гонке вооружений в космосе

Россия не останется в стороне от начавшей США гонки вооружения в космосе, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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