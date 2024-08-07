Россиян научили справиться с болью без анальгетиков

Боль — это сигнал организма, что что-то не так, и часто в этих случаях люди тянутся к таблеткам, хотя это не всегда оправданная мера, рассказал анестезиолог-реаниматолог, руководитель центра управления болью клиники «Евроонко» Вадим Соловьев.