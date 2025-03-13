Аналитики утверждают, что отмена закона CHIPS может существенно сократить долю рынка чипов в США

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал законодателей-республиканцев отменить закон CHIPS and Science Act, принятый еще при предыдущей администрации Байдена, поскольку считает его пустой тратой денег налогоплательщиков.
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