Военные США в растерянности: они не в состоянии сбить китайский воздушный шар-шпион над своей территорией

Унесённый ветром: какие выводы можно сделать из инцидента со сбитым США китайским аэростатом КНР имеет право ответить США с использованием «необходимых средств» в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским аэростатом, заявили в Минобороны страны.
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