ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Маскируешься, падла... Ничего, мы тебя на чистую воду выведем... 😉Есть предложение ...
  • Meerflieger
    К твоему сведению, бездоказательность и есть одна из характеристик демагогии. Ежели ты где-то у меня увидел демагогию...Есть предложение ...
  • N N
    Давно пора. Спорить с идиотом - опуститься до его уровня. Надо создавать своё олимпийское движение. Спорт - это спорт...России хотят оста...

Военные США в растерянности: они не в состоянии сбить китайский воздушный шар-шпион над своей территорией

Военные США в растерянности: они не в состоянии сбить китайский воздушный шар-шпион над своей территорией

Унесённый ветром: какие выводы можно сделать из инцидента со сбитым США китайским аэростатом КНР имеет право ответить США с использованием «необходимых средств» в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским аэростатом, заявили в Минобороны страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх