Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости

1. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open в трех сетах. Даня не смог завоевать второй чемпионский титул на турнирах «Большого шлема», а вот великий Новак выиграл уже 24-й в карьере.
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