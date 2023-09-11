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Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости

Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости

1. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open в трех сетах. Даня не смог завоевать второй чемпионский титул на турнирах «Большого шлема», а вот великий Новак выиграл уже 24-й в карьере.

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Комментарии
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Лена Мисько
Журналисты узнали, что думает Клопп о потенциальном назначении в сборную Германии. Его называли возможным преемником Флика Не скрывает своей позиции 👇 https://sprts.cc/rF6sDx
🗣️ Журналисты узнали, что думает Клопп о потенциальном назначении в сборную Германии. Его называли возможным преемником Флика
Sports.ru
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7 час.
Лена Мисько
А вот и состав сборной России на второй матч с олимпийской сборной Египта 👀 Тренеры дают поиграть всем — внесли максимум изменений по сравнению с первой встречей.
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7 час.
Лена Мисько
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6 час.

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