Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости

Лена Мисько Журналисты узнали, что думает Клопп о потенциальном назначении в сборную Германии. Его называли возможным преемником Флика Не скрывает своей позиции 👇 https://sprts.cc/rF6sDx 🗣️ Журналисты узнали, что думает Клопп о потенциальном назначении в сборную Германии. Его называли возможным преемником Флика Sports.ru

Лена Мисько А вот и состав сборной России на второй матч с олимпийской сборной Египта 👀 Тренеры дают поиграть всем — внесли максимум изменений по сравнению с первой встречей.