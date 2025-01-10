Украинские военные нанесли удар РСЗО HIMARS по супермаркету в Киевском районе Донецка Целью обстрела ВСУ стала Шахтерская площадь в административном центре ДНР.
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Украинские военные нанесли удар РСЗО HIMARS по супермаркету в Киевском районе Донецка Целью обстрела ВСУ стала Шахтерская площадь в административном центре ДНР.
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