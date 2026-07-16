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Названы главные причины отставки министра обороны Украины

Названы главные причины отставки министра обороны Украины

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана прежде всего с подготовкой к президентским выборам и устранением потенциального конкурента действующего лидера страны Владимира Зеленского, а не с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским, считает политолог Иван Мезюхо.

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