Петрозаводчанин отсудил 2,8 миллиона рублей за не проданную квартиру

Чем опасны договоры бронирования, связанные с приобретением недвижимости в карельской столице Текст и фото: Антонина Кябелева В январе 2024 года Третий кассационный суд Санкт-Петербурга оставил без изменения апелляционное определение Верховного суда Карелии, который взыскал в пользу гражданина ….
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