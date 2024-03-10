Петрозаводчанин отсудил 2,8 миллиона рублей за не проданную квартиру

Чем опасны договоры бронирования, связанные с приобретением недвижимости в карельской столице Текст и фото: Антонина Кябелева В январе 2024 года Третий кассационный суд Санкт-Петербурга оставил без изменения апелляционное определение Верховного суда Карелии, который взыскал в пользу гражданина ….