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В четверг в Калининградской области облачная погода, без осадков, в пятницу умеренный дождь

В четверг в Калининградской области облачная погода, без осадков, в пятницу умеренный дождь

Сегодняшняя погода в Калининградской области предвещает переменчивую атмосферу. По данным синоптиков, днем ожидается облачная погода без осадков, но в ночь на пятницу с вероятностью 75% возможны умеренные дожди.

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