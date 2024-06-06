В четверг в Калининградской области облачная погода, без осадков, в пятницу умеренный дождь

Сегодняшняя погода в Калининградской области предвещает переменчивую атмосферу. По данным синоптиков, днем ожидается облачная погода без осадков, но в ночь на пятницу с вероятностью 75% возможны умеренные дожди.
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