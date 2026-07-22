Россиянин украл и съел за один заход почти 13 кг алкогольного мороженого в одиночку. Житель Ульяновска среди ночи вскрыл киоск в местном парке и вытащил три контейнера десерта для взрослых на 60 тысяч рублей, которые едва не съел за один присест.