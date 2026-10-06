Не аргумент: банк попытался использовать дело Долиной в споре с клиенткой

Суд отказал банку в пересмотре решения об аннулировании кредита после ссылки на судебную практику по делу народной артистки России Ларисы Долиной.
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