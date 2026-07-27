Угроза атаки БПЛА на 8 городов Татарстана отменена

Отменена угроза атаки БПЛА на восемь городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск ОТМЕНЕНА, режим «Беспилотная опасность» на территории Республики Татарстан сохраняется», – говорится в сообщении.