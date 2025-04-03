Исторический кризис Tesla: как политические амбиции Маска пошатнули империю электромобилей

Tesla переживает худший квартал в истории: продажи упали на 13%, акции обвалились на 36%. Политические амбиции Маска, конкуренция с BYD и проблемы с автопилотом ставят под вопрос будущее компании По итогам первого квартала 2025 года продажи Tesla упали на 13% - с 386 810 до 336 681 автомобиля.