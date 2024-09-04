Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Не поняла ,Белгород стоит беззащитный? Летай ,кто хочет ,стреляй ,куда хочешь ?Украинские сатани...
  • лина любимцева
    Этим сатанистам ВОЗДАСТСЯ за то, что громят храмы и у себя на Украине, и в России...Украинские сатани...
  • Николай
    Не только для террористов. но и по тем статьям, которые были в УК СССР!!!Миронов обратился...

Скорбящие

Скорбящие

Отечественная либерастия себе не изменяет. Скорбит по уничтоженным нацистам. А ведь еще относительно недавно вовсю сосала сиську государственного бюджета, уплетая за обе щеки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх