Военно-политические усилия Запада на Украине приближаются к полному краху. Если это окажется правдой, это станет плохой новостью не только для тех, кто настаивает на безоговорочной победе Украины, но и для тех, кто добивается дипломатического урегулирования конфликта.
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