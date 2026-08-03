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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»

Футбольный агент  Тимур Гурцкая рассказал о финансовой ситуации, в которой оказался « Локомотив ». – Как будто команда просто рассыпается.

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