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Росимущество будет быстрее сбывать конфискат

Минфин хочет сократить сроки продажи конфискованного имущества с акукционов, с 100 до 44 дней, сообщило министерство в пояснительной записке к опубликованному проекту постановления правительства об изменениях порядка проведения таких аукционов (на документ обратили внимание «Известия»).

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