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Секретный бой посреди Чёрного моря: Почему ВСУ угодили в ловушку российских

Секретный бой посреди Чёрного моря: Почему ВСУ угодили в ловушку российских

Контроль над объектом утерян, и безопасно вернуться туда украинская армия уже не сможет. Змеиный остров на карте Украины Попытки высадиться на остров Змеиный украинская армия и силы специального назначения ВСУ предпринимали последние несколько дней.

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