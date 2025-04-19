Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Смерть полка. ВСУ понесли «колоссальные потери» при атаке на Белгород

Смерть полка. ВСУ понесли «колоссальные потери» при атаке на Белгород

Родственники украинских военнослужащих всё чаще делятся тревожными данными о масштабных потерях на фронте.

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