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Закон, порядок, государство

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Расчёты гаубиц «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожили огневые средства ВСУ на Авдеевском направлении

Расчёты гаубиц «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожили огневые средства ВСУ на Авдеевском направлении

Получив исходные данные, выявленные при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнём поразили район размещения огневых средств националистов на дистанции более 23 км.

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