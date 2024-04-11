Расчёты гаубиц «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожили огневые средства ВСУ на Авдеевском направлении

Получив исходные данные, выявленные при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнём поразили район размещения огневых средств националистов на дистанции более 23 км.
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