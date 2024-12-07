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Лавров: специалисты Запада пытаются просчитать радиус поражения "Орешника"

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в катарской столице Дохе заявил о том, что специалисты Запада изучают, какие военные объекты государств НАТО способны оказаться в радиусе поражения ракеты "Орешник", в случае если систему разместят в Белоруссии.

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