В Калужской области трое местных жителей обвиняются в организации незаконной миграции

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей города Обнинска в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Эти 10 странных мужских имён из СССР сейчас невозможно встретить - вы и не слышали о таких
- В Центральном Доме Российской Армии открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву
- Минобороны России организовало экскурсию для воспитанников трех суворовских военных училищ на самый северный космодром
Свежие комментарии