Рядом с "Лахта Центром" засняли круглую радугу

В Петербурге над «Лахта Центром» удалось запечатлеть круглую радугу. Высоко над землей можно увидеть не только верхнюю часть этого природного явления, но и ее вторую половину, вместе с которой получается замкнутый круг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии