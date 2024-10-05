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Рядом с "Лахта Центром" засняли круглую радугу

Рядом с "Лахта Центром" засняли круглую радугу

В Петербурге над «Лахта Центром» удалось запечатлеть круглую радугу. Высоко над землей можно увидеть не только верхнюю часть этого природного явления, но и ее вторую половину, вместе с которой получается замкнутый круг.

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