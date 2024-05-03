На фестивале "Пасхальный дар" в Москве ожидается насыщенная программа

С 28 апреля по 5 мая в столице проходит фестиваль “Пасхальный дар”. На протяжении этого времени на рыбном рынке “Москва — на волне” проводятся кулинарные мастер-классы, на которых дети под руководством опытных наставников учатся готовить вкусные и сытные блюда — например, уху из белорыбицы, овощные оладьи с окунем и многие другие.