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На фестивале "Пасхальный дар" в Москве ожидается насыщенная программа

На фестивале "Пасхальный дар" в Москве ожидается насыщенная программа

С 28 апреля по 5 мая в столице проходит фестиваль “Пасхальный дар”. На протяжении этого времени на рыбном рынке “Москва — на волне” проводятся кулинарные мастер-классы, на которых дети под руководством опытных наставников учатся готовить вкусные и сытные блюда — например, уху из белорыбицы, овощные оладьи с окунем и многие другие.

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