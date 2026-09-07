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Люзенков об 1:7 от «Барыса»: «Комментировать тут нечего. Виноваты все, я в первую очередь. Говорить, что вратари не сыграли? А нападающие сыграли, что ли?»

Главный тренер « Сибири »  Ярослав Люзенков высказался о поражении от « Барыса » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:7).

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