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Власти ХМАО объявили, что программа по переселению граждан из районов Крайнего Севера не является приоритетной

Власти ХМАО объявили, что программа по переселению граждан из районов Крайнего Севера не является приоритетной

Власти Ханты-Мансийского автономного округа несмотря на рост из года в год доходной части бюджета, прекратили с 2018 года финансировать программу по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

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