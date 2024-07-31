Власти ХМАО объявили, что программа по переселению граждан из районов Крайнего Севера не является приоритетной

Власти Ханты-Мансийского автономного округа несмотря на рост из года в год доходной части бюджета, прекратили с 2018 года финансировать программу по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
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