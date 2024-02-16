UC Davis: особое вещество в диетических продуктах может вызывать вздутие живота

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что особый ингредиент сорбит, который содержится в диетических сладостях, жвачках, газировках и определенных фруктах, может быть причиной вздутия живота.
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