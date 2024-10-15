Очередная блокировка. Пользователи Android в России могут полностью лишиться сервисов Google

Пользователи телефонов на базе Android в России могут полностью лишиться сервисов Google в будущем. Такое заявление сделал старший вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на RTVI.
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