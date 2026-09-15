Миллион за «Загадку тысячелетия»: почему эксперты сомневаются в решении от ИИ

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Стало известно, что специалисты по математике, работающие в американской корпорации OpenAI, сообщили о достижении их внутренней модели – ей удалось найти решение одной из семи так называемых «Загадок тысячелетия».
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