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Миллион за «Загадку тысячелетия»: почему эксперты сомневаются в решении от ИИ

Миллион за «Загадку тысячелетия»: почему эксперты сомневаются в решении от ИИ

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Стало известно, что специалисты по математике, работающие в американской корпорации OpenAI, сообщили о достижении их внутренней модели – ей удалось найти решение одной из семи так называемых «Загадок тысячелетия».

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